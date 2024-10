Kiedy powstało najdłuższe molo na Bałtyku?

Najdłuższe molo na Bałtyku znajdujące się w Prerow zostało oficjalnie otwarte w październiku 2024 roku . Inwestycja, trwając od sierpnia 2022 roku, pochłonęła 46 milionów euro i była współfinansowana z Funduszu Europejskiego. Konstrukcja ma 720 metrów długości i 4,2 metra szerokości , co czyni ją najdłuższą tego typu budowlą w rejonie Bałtyku.

Molo wspiera się na 87 palach , wznosząc się 4,5 metra nad powierzchnią wody . Obiekt zapewnia również wspaniałe widoki na morze oraz dostęp do infrastruktury rekreacyjnej. Na końcu molo powstała również platforma widokowa. Można podziwiać z niej nie tylko fale Bałtyku, ale i nadmorski krajobraz Półwyspu Darß.

Jak dojechać do Prerow?

Dojazd do Prerow leżącego na malowniczym półwyspie Darß jest stosunkowo prosty. Z granicy polsko-niemieckiej , przykładowo ze Świnoujścia , podróż samochodem zajmuje około 2,5 godziny . Trasa wynosi około 170 kilometrów i prowadzi głównie przez autostradę A20, a następnie drogę lokalną wiodącą przez tereny Parku Narodowego Vorpommersche Boddenlandschaft.

Podróżując z innych części Polski warto skorzystać z autostrad A20 i A19 zapewniających szybki i komfortowy dojazd do tego urokliwego nadmorskiego kurortu.

Prerow to również popularny przystanek dla miłośników rowerowych wycieczek - okoliczne szlaki rowerowe umożliwiają zwiedzanie wybrzeża i okolicznych wiosek w ekologicznym stylu.

Skąd pomysł na najdłuższe molo na Bałtyku?

Idea budowy najdłuższego molo na Bałtyku narodziła się już w 2004 roku , kiedy władze Prerow zaczęły dostrzegać potencjał turystyczny swojego wybrzeża. Chociaż koncepcja inwestycji istniała od lat, realizacja projektu ruszyła dopiero w 2022 roku , w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie turystów, szczególnie po pandemii COVID-19, która przyczyniła się do wzrostu popularności lokalnych wakacji i podróży po Europie .

Molo w Prerow to nie tylko atrakcja turystyczna. Zaprojektowano je także z myślą o lokalnej infrastrukturze portowej. Przystań umożliwia cumowanie 33 jednostek rekreacyjnych oraz łodzi rybackich , będąc dużym udogodnieniem dla lokalnych rybaków i miłośników żeglugi. Co ciekawe, molo zostało zaprojektowane tak, aby mogła przy nim cumować 28-metrowa jednostka ratownicza .

W ramach inwestycji planowane jest również uruchomienie wycieczek na niemiecką wyspę Hiddensee oraz do Danii . Przy molo powstanie także szeroka infrastruktura turystyczna, która będzie miała za zadanie przyciągnąć większą liczbę gości.

Historia miasta Prerow - od wioski rybackiej do kurortu

Prerow to miejscowość o bogatej i wielowiekowej historii. Pierwsze wzmianki o tej osadzie pochodzą już z XIII wieku , kiedy była niewielką wioską rybacką. Na przestrzeni wieków Prerow znajdowało się pod panowaniem szwedzkim , duńskim i pruskim , co wpłynęło na rozwój miasta oraz jego znaczenie w regionie. Miejscowość była ściśle związana z rybołówstwem i żeglugą, a jej mieszkańcy przez długi czas utrzymywali się głównie z połowów.

Przełomowym momentem w historii Prerow był wiek XIX, kiedy to miejscowość zaczęła zyskiwać na popularności jako uzdrowisko. Niemiecka arystokracja oraz kuracjusze z całego kraju zaczęli przyjeżdżać tutaj , by czerpać korzyści z nadmorskiego klimatu oraz słonej wody Bałtyku . Wówczas zbudowano pierwsze pensjonaty oraz kąpieliska stanowiące zalążek rozwoju turystyki w tym rejonie.

Po II wojnie światowej Prerow znalazło się w granicach NRD, gdzie rozwijało się jako jeden z popularniejszych kurortów wschodnioniemieckich. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku miasto kontynuowało swoją turystyczną ekspansję , przyciągając coraz więcej turystów, nie tylko z Niemiec, ale i z całej Europy. Dziś Prerow to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych na niemieckim wybrzeżu Bałtyku.

Atrakcje Prerow - co jeszcze warto zobaczyć?

Miłośnicy przyrody mogą również wybrać się na wycieczkę do Parku Narodowego Vorpommersche Boddenlandschaft. Możemy w nim spotkać liczne gatunki ptaków, w tym żurawi oraz orłów morskich. To jedno z najlepszych miejsc do obserwacji ptaków w północnych Niemczech.