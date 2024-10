Woda wyrzuciła je na brzeg, plaże zamknięto. Nowe ustalenia

- Na podstawie ustaleń Urzędu Ochrony Środowiska możemy teraz potwierdzić, że kulki składają się z kwasów tłuszczowych, substancji chemicznych podobnych do tych, które znajdują się w produktach czyszczących i kosmetycznych zmieszanych z olejem opałowym - oświadczył Mark Hutchings, dyrektor wykonawczy New South Wales Marine - rządowej agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo morskie.

Australia. Czarne kulki na plażach. "Trwają badania laboratoryjne"

Wiadomo, że kulki nie są toksyczne. Nie należy ich jednak dotykać ani podnosić. - To wciąż zagadka i ustalenie pochodzenia może potrwać jeszcze kilka dni - powiedział Stephen Beaman, dyrektor wykonawczy australijskiego urzędu.

Australia. Czarne kulki na plażach. Pierwsze podejrzenia

Gdy odnaleziono pierwsze tajemnicze kulki, burmistrz miejscowości Randwick, Dylan Parker, napisał w mediach społecznościowych, że mogą to być tak zwane "kule smołowe". Powstają one wówczas, gdy wyciekające ze statków lub okrętów paliwo łączy się z wodą morską i odpadkami. Zwykle formują się, gdy w jakiejś jednostce dochodzi do wycieków.