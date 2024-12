Ranking został przeprowadzony przez luksusowy magazyn o podróżach "Condé Nast Traveler". W wyborze najbardziej przyjaznego miasta Europy czytelnicy kierowali się standardem hoteli, wspomnieniami z pobytu czy gościnnością mieszkańców. Wyniki rankingu są zatem oparte na subiektywnych doświadczeniach podróżnych.

Co ciekawe, część miast znalazła się w niechlubnym gronie miejscowości, które magazyn "Internationals" ("Expat Insider Ranking") uznał za nieprzyjazne. Reklama

Najbardziej przyjazne miasta Europy. Ranking zamykają Włochy

Numer 10 na liście "Condé Nast Traveler" to Neapol. Stolica regionu Kampania słynie z rozpływającej się w ustach pizzy, pysznej kawy i starego miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO i będącego największym historycznym centrum w Europie. Neapol jest też świetną bazą wypadową do Pompejów i na wulkan Wezuwiusz.

Dziewiąty w rankingu najprzyjaźniejszych europejskich miast jest Mediolan. Jego perłą jest katedra Duomo. Jej sąsiedztwo z Galerią Wiktora Emanuela II sprawia, że podczas jednego spaceru znajdziemy zarówno coś dla duszy, jak i ciała. Ponadto Mediolan jest stolicą mody i kolebką tradycji aperitivo.

Fani piłki nożnej z pewnością wspomnieliby w tym miejscu, że słynie też z dwóch czołowych klubów piłkarskich. Miłośnicy spędzania czasu na łonie przyrody docenią bliskość jeziora Como, zaś koneserzy sztuki - "Ostatnią Wieczerzę" Leonarda da Vinci namalowaną na ścianie historycznego refektarza przy kościele Santa Maria delle Grazie.

Lizbona, Kopenhaga i Berlin

Miejsce ósme zajmuje Lizbona. Duże przywiązanie Portugalczyków do wartości rodzinnych może przekładać się na podejście do turystów. W końcu czytelnicy "Condé Nast Traveler" najczęściej wspominali o gościnności mieszkańców. To w Lizbonie na ulicach rozbrzmiewa fado (gatunek muzyczny), a ściany budynków zdobią liczne murale. Nie sposób nie wspomnieć o ikonie miasta - charakterystycznym żółtym tramwaju linii 28. Reklama

Numer siedem to Kopenhaga. Mówi się o niej, że to najszczęśliwsze miasto na świecie. Widać to choćby w uśmiechach i serdeczności jej mieszkańców. Latem warto skorzystać tutaj z publicznych kąpielisk portowych. Idealnym miejscem na spacer będą królewskie ogrody przy zamku Rosenborg czy dzielnica kolorowych domów - Nyhavn. Gdzie zjeść najlepsze lokalne potrawy? Na to pytanie chętnie odpowie przypadkowo spotkany mieszkaniec miasta.

Na miejscu szóstym uplasowała się Palma - największe miasto Majorki. Jak przystało na wyspiarską miejscowość, Palma wyróżnia się spokojnym stylem życia i pocztówkowymi plażami. Choć kojarzy się głównie z imprezami, Palmie nie brakuje historycznych pereł - gotyckiej katedry La Seu czy łaźni Hammam Al Ándalus będącej śladem kultury arabskiej. A to wszystko pod zniewalającym błękitem nieba.

Berlin, który znalazł się na miejscu piątym łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. W całym mieście można znaleźć liczne pomniki i muzea przesiąknięte historią. Zobaczymy tu zarówno historyczny Alexanderplatz, jak i Wieżę Telewizyjną będącą symbolem nowoczesności i postępu. W DNA stolicy Niemiec wpisana jest różnorodność i wolność, co widać w licznych paradach. Reklama

Czwartym najprzyjaźniejszym miastem Europy ma być Wiedeń. Jego klimat najlepiej oddaje niemieckie wyrażenie "die Gemütlichkeit" oznaczające w wolnym tłumaczeniu serdeczność, przyjazność. Przytulna atmosfera austriackiej stolicy tworzy świetną symbiozę z jej elegancją i romantycznością. To tutaj przyszli na świat tacy wirtuozi jak Mozart czy Beethoven. O imponującym dziedzictwie muzycznym Wiednia przypomina coroczny występ Filharmonii Wiedeńskiej na tle Pałacu Schönbrunn.

Najbardziej przyjazne miasta. Podium

Numer trzy to Walencja. To wybór dość nieoczywisty, co tym bardziej inspiruje do odwiedzenia tego hiszpańskiego miasta. Tym bardziej, że znajdziemy tu mnóstwo tras rowerowych, terenów zielonych i świeżych, lokalnych produktów. Nic zatem dziwnego, że Walencja została ogłoszona Europejską Zieloną Stolicą 2024 roku.

W położonym zaledwie 20 km od centrum parku przyrody Albufera można skorzystać z wycieczek łodzią i wybrać się na trekking szlakiem otoczonym polami ryżowymi. W Walencji zjemy świeże owoce morza i śródziemnomorskie przysmaki. Reklama

Na drugim miejscu znalazł się Budapeszt, znany jako miasto SPA. Jego dumą jest ponad 100 naturalnych źródeł termalnych. W Széchenyi można zrelaksować się podczas kąpieli w wodach leczniczych, zaś w Lukács - w kąpieli piwnej. Stolica Węgier jest także skarbnicą architektury. W Budzie zachwyca barokowym Zamkiem Królewskim oraz kusi spacerem po Moście Łańcuchowym zawieszonym nad Dunajem.

Najprzyjaźniejsze miasto Europy to... Sztokholm! Czytelnicy "Condé Nast Traveler" docenili otwartość i pogodę ducha mieszkańców oraz bardzo przyjemną szwedzką tradycję o tajemniczej nazwie "fika". Słowo to często tłumaczone jest jako "przerwa na kawę i ciastko", jednak dla Szwedów ma znaczenie znacznie szersze. To wręcz koncept kulturowy wpisany w ich mentalność, wykraczający poza samo spożywanie gorących napoi.

Stolica Szwecji rozciąga się na 14 wyspach, a mieszkańcy słusznie nazywają ją "pięknością na wodzie". Punktem charakterystycznym miejskiej tkanki Sztokholmu są murale rozciągające się wzdłuż stacji metra. Malowidła i instalacje tworzą jedyną w swoim rodzaju galerię o długości 110 kilometrów! Reklama