Na boisku piłkarskim w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych zapadła się ziemia. Wielki krater liczy nieco ponad 30 metrów głębokości, a jego szerokość może wynosić od dziewięciu do 15 metrów. Boisko znajduje się nad kopalnią, jednak wcześniej nie doszło do podobnego incydentu. - Powiedziano mi, że to anomalia - przekazał Michael Haynes, dyrektor tamtejszego parku. Zdarzenie uchwyciła kamera monitoringu.