Muzyka z głębi ziemi. Wykorzystają aktywność sejsmiczną, by stworzyć utwór

Oprac.: Karolina Głodowska Świat

Światy muzyki i sejsmologii zdają się nie mieć ze sobą wiele wspólnego. Zmieni się to jednak już we wtorek, kiedy w Atlancie w USA grupa naukowców spróbuje stworzyć utwór, do którego partyturę "napisze" aktywność sejsmiczna w Parku Narodowym Yellowstone, rejestrowana w czasie rzeczywistym.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne. Partytura utworu powstanie na bazie zapisu danych sejsmologicznych / 123RF/PICSEL