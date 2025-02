Do podobnego incydentu w tym samym miejscu doszło w Norwegii w ubiegły czwartek. Przyczyną była także awaria instalacji elektrycznej, w wyniku której platformy wiertnicze pozbawione były zasilania przez kilkanaście godzin.

Awaria wstrzymała wydobycie ropy na Morzu Północnym. "Poważna sytuacja"

- To już drugie takie zdarzenie w ciągu kilku dni, podczas gdy przez wiele lat nie mieliśmy podobnych awarii. To bardzo poważna sytuacja - skomentował dla Per Steinar Stamnes ze związku zawodowego Styrke Equinor.