Przez most przejeżdżało codziennie około 34 tys. pojazdów. - To nie jest zwykły most. - Jest częścią panoramy tego regionu dłużej, niż wielu z nas żyje, więc droga do normalności nie będzie łatwa - przekazał na konferencji prasowej sekretarz ds. transportu Pete Buttigieg, cytowany przez CNN.

Reklama