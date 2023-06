12-letnia dziewczynka została ugryziona przez żmiję na północnych przedmieściach Moskwy. Do zdarzenia miało dojść w ośrodku agroturystycznym - poinformował we wtorek kanał Mash. Dziecko trafiło do szpitala w stanie średnio ciężkim.

W ostatnich tygodniach rosyjskie media informowały, że "mieszkańcy Moskwy i regionu biją na alarm" w sprawie węży. Stolica Rosji zmaga się z plagą gadów, które wypełzają na ulice i place zabaw.

W rozmowie z portalem Metro Moscow, Aleksandra Wasilewskaja z Wydziału Zoologii Państwowego Uniwersytetu Rolnicznego wyjaśniła, że wiosna i wczesne lato to okres lęgowy dla licznych w mieście zaskrońców i żmij.

Reklama

Te pierwsze nie stanowią większego zagrożenia. Żmije natomiast są jadowite, dlatego nie dziwią obawy mieszkańców miasta, którzy w sieci opublikowali dziesiątki filmów z wężami pojawiającymi się na ulicach.