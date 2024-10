Morski gigant powrócił. Pojawił się po ponad 50 latach

Ten morski gigant jest poszukiwanym przysmakiem, co doprowadziło do jego przełowienia. Tuńczyk błękitnopłetwy na dziesięciolecia zniknął z naszych szerokości geograficznych, by po 50 latach znów się tu pojawić. Eksperci mówią o coraz częstszych obserwacjach tego gatunku na Morzu Północnym.