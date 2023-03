Sprawa Kristin Smart. Paul Flores skazany

Amerykańskie media zaznaczają, że nowe światło na sprawę rzucił uruchomiony w 2019 roku podcast lokalnego reportera Chrisa Lamberta, który ponownie po latach nagłośnił tajemnicze zniknięcie 19-latki. Jak zauważył, Flores został przesłuchany przez śledczych i był podejrzany, jednak nigdy nie został aresztowany, ani też oskarżony.

Policja i prokuratura ponownie zajęły się sprawą. W 2020 roku na terenie domu ojca sprawcy śledczy użyli radarów penetrujących ziemię, przekopali teren posiadłości i odnaleźli ślady krwi oraz "naruszenie ziemi o rozmiarach trumny". Na tej podstawie aresztowano Paula Floresa i jego ojca Rubena, podejrzewając ich o zabójstwo dziewczyny.

W październiku 2022 roku sąd oddalił zarzuty wobec 81-letniego Rubena Floresa, dotyczące pomocy w tuszowaniu morderstwa, o co wnioskowała ława przysięgłych. Z kolei 46-letniego Paula uznano wówczas winnym zabójstwa 19-latki. Sędzia hrabstwa Monterey Jennifer O'Keefe odrzuciła wniosek jego adwokata, który domagał się unieważnienia procesu.

Paul Flores miał zabić 19-latkę w czasie próby gwałtu

W opinii śledczych Paul Flores miał zabić 19-latkę w czasie próby gwałtu. Miało do niej dojść w akademiku w Cal Poly, gdzie oboje mieszkali w czasie studiów. Wcześniej Flores miał być widziany, jak odprowadzał pijaną Kristin z imprezy, która odbywała się poza kampusem uniwersyteckim.



Poza odkryciami na parceli należącej do jego ojca za dowód zbrodni wzięto m.in. wygląd nastolatka w czasie przesłuchania po zaginięciu Kristin. Służby podkreślają, że miał on wówczas podbite oko. Początkowo tłumaczył on, że "wynikało to z gry w koszykówkę", jednak po pewnym czasie zmienił zeznania, twierdząc, że "oko podbił w czasie prac przy samochodzie".

Rodzina Kristin Smart przyznała, że podcast Lamberta wiele pomógł w sprawie. "Bez Kristin nie ma jednak radości ze zwycięstwa w tej sprawie. Wszyscy wiemy, że do tego nie powinno dojść" - napisali krewni zamordowanej w oświadczeniu, cytowanym przez CNN.

"Po 26 latach, dzięki temu wyrokowi, dowiedzieliśmy się, że nasze dążenie do sprawiedliwości dla Kristin było słuszne" - dodali.