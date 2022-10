Kristin Smart zaginęła w poniedziałek 27 maja 1996 roku w czasie obchodów tzw. Dnia Pamięci.

USA. Kristin Smart nie żyje. Paul Flores skazany

Jak donosi brytyjski "Guardian", 19-latka zniknęła z kampusu California Polytechnic State University (Cal Poly - red.) w USA i słuch po niej zaginął. Ostatnią osobą, która była widziana w jej towarzystwie, był Paul Flores. We wtorek 19 października mężczyzna został uznany winnym zabójstwa pierwszego stopnia.

Dziennik "San Luis Obispo Tribune" podkreśla, że ława przysięgłych podjęła decyzję jednogłośnie. Wcześniej - również za sprawą ławników - ojciec mężczyzny Ruben Flores został uniewinniony z zarzutu o współudział. Zdaniem śledczych 81-latek miał pomóc synowi w zatuszowaniu zbrodni.

- To była boleśnie długa podróż z większą liczbą upadków niż wzlotów. Bez Kristin nie ma radości, ani szczęścia w tym werdykcie - zaznaczył w rozmowie z amerykańskimi mediami Stan Smart, ojciec zamordowanej 19-latki.

Co ciekawe, do ponownego zainteresowania sprawą Kristin Smart przyczynił się podcast o przestępczości z 2019 roku. Lokalny reporter przypomniał w nim o postaci Floresa. Jak zauważył, został on przesłuchany przez śledczych zaraz po zaginięciu 19-latki, jednak nigdy nie został aresztowany ani też oskarżony.

Dopiero w 2020 roku śledczy przeprowadzili przeszukanie nieruchomości związanych z Floresem i jego rodziną. Rok później mężczyznę okrzyknięto "głównym podejrzanym", a on sam wraz z ojcem zostali aresztowani i oskarżeni o zamordowanie Kristin Smart.

USA. Zabójstwo Kristin Smart. Ciała nie odnaleziono

W opinii śledczych Paul Flores miał zabić 19-latkę w czasie próby gwałtu. Miało do niej dojść w akademiku w Cal Poly, gdzie oboje mieszkali w czasie studiów. Wcześniej Flores miał być widziany, jak odprowadzał pijaną Kristin z imprezy, która odbywała się poza kampusem uniwersyteckim.

Za dowód zbrodni wzięto m.in. wygląd nastolatka w czasie przesłuchania po zaginięciu Kristin. Służby podkreślają, że miał on wówczas podbite oko. Początkowo tłumaczył on, że "wynikało to z gry w koszykówkę", jednak po pewnym czasie zmienił zeznania, twierdząc, że "oko podbił w czasie prac przy samochodzie".

Jak zauważają media w USA i Wielkiej Brytanii, mimo 24 lat poszukiwań ciała Kristin Smart nie udało się odnaleźć. Śledczy podjęli wiele prób odnalezienia zwłok 19-latki. Jeden z tropów prowadził do domu ojca Floresa. Według wstępnych ustaleń 81-latek miał pomóc synowi w zakopaniu zwłok koło posiadłości w Arroyo Grande, a następnie wykopać je i przenieść w inne miejsce.

Mimo tego, że w 2021 roku archelodzy pracujący na terenie nieruchomości stwierdzili ślady krwi oraz "naruszenie ziemi o rozmawiarach trumny", ojca zabójcy ostatecznie uniewinniono. Śledczy wskazali przy tym, że znalezione próbki krwi były zanieczyszczone i nie mogą posłużyć do badania DNA.