W poniedziałek, w związku z trwającymi w Szwecji ćwiczeniami wojskowymi Aurora 23, obywatele tego kraju usłyszą komunikat o mobilizacji, który nadawany będzie w radiu.

Szwecja: Ćwiczenia Aurora 23. W radiu komunikat o mobilizacji

Jak donosi portal sweden.postsen.com, Radio P4 otrzymało od rządu i Riksdagu (parlamentu Szwecji - red.) zlecenie nadania komunikatu na terenie całego kraju. Rzecznik tamtejszych Sił Zbrojnych Philip Simon powiedział, że w ten sposób chcą "realistycznie przetestować łańcuch mobilizacyjny". - Kiedy wysyłasz komunikaty mobilizacyjne, możesz to zrobić na kilka sposobów w różnych kanałach, a teraz zdecydowaliśmy się przetestować to razem ze szwedzkim radiem - dodał.

Reklama

Portal dodaje, że informacja o tym, że są to jedynie ćwiczenia Aurora 23, ma być wyraźnie widoczna na obywateli.

Po poniedziałkowym komunikacie dotyczącym mobilizacji oceni się, jaki efekt przyniósł ten test. Nie wykluczone, że może pojawić się kolejny taki komunikat.

- W zależności od tego, jak się udało, być może dodatkowy komunikat zostanie wysłany jeszcze w tygodniu 27 kwietnia, ale zobaczymy. Najpierw ocenimy to wspólnie ze szwedzkim radiem - zaznaczył Simon, którego wypowiedź przytacza portal.

Sweden.postsen. com zapytał rzecznika szwedzkich Sił Zbrojnych o to, w jaki sposób dotrze do obywateli przez radio. Simon podkreślił, że "każdy zainteresowany" otrzymał już wezwanie na ćwiczenia wojskowe, a nadawany komunikat ma być jedynie swego rodzaju uzupełnieniem.

Jak dodał, w przyszłości okaże się, czy do takiego komunikatu wykorzystają również inne środki przekazu. W przypadku mobilizacji powszechnej informacje rozpowszechniane są m.in. poprzez alerty, komunikaty w radiu i telewizji oraz wezwania listowne.

Szwecja. Ćwiczenia Aurora 23

Trwające od 17 kwietnia ćwiczenia wojskowe Aurora 23 mają zakończyć się 11 maja. "To największe takie ćwiczenia w Szwecji od 34 lat" - donosi portal sweden.postsen.com. Jak dodano, w tym okresie w całym kraju personel wojskowy będzie "bardziej widoczny".

Szwedzkie Siły Obronne podają na swojej stronie, że łącznie trenuje 26 tys. osób z Armii, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Gwardii Krajowej i militariów z 14 innych krajów.

W komunikacie dodano, że ćwiczenia wojskowe są przeprowadzane w celu "zwiększenia zdolności do stawienia czoła zbrojnemu atakowi na Szwecję".