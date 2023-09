Około stu osób wtargnęło do pociągu jadącego ze Splitu do Zagrzebia w Chorwacji. Mieli zachowywać się agresywnie. Personel i pasażerowie zareagowali i wyrzucili intruzów z pojazdu. Miał to być największy jak dotąd tego typu incydent - napisał portal największego dziennika w kraju "Jutarnji list". Chorwackie władze informują, że liczba przybywających do kraju migrantów wzrosła w tym roku o 170 procent.