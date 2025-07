Rotterdam. "Financial Times": Port przygotowuje się na wojnę z Rosją

Działania podjęte przez Rotterdam są częścią przygotowań na całym kontynencie - podkreślają dziennikarze "Financial Times", przypominając, że zarówno Holandia, jak i inni członkowie NATO zobowiązali się do zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB. W maju holenderskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że Rotterdam będzie musiał zapewnić miejsce, z którego mogłyby korzystać okręty przewożące transporty wojskowe.