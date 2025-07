Jednostki Rubikonu zostały przeniesione do obwodu donieckiego, gdzie znacząco wpłynęły na przebieg walk, tworząc szerokie strefy śmierci.

Rosja rozwija Centrum Zaawansowanych Technologii Bezzałogowych Rubikon, co przekłada się na zdolności Rosjan na froncie.

Według analityków Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Rosjanie poprawiają swoje zdolności w zakresie obsługi bezzałogowców - ma dziać się to dzięki operacjom w ramach nowej jednostki - Centrum Zaawansowanych Technologii Bezzałogowych Rubikon.

W rozmowie z "New York Times" ukraińscy żołnierze walczący w rejonie Konstantynówki mieli opisać, że niedawne pojawienie się operatorów dronów z centrum Rubikon to dla Rosjan "punkt zwrotny" w zakresie obsługi i wykorzystania dronów do realizacji celów taktycznych.