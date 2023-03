Porzucenie noworodka. "Serce pękło mi na kawałki"

- Będąc matką, nie wiem, jak ktokolwiek mógł to zrobić - powiedziała stacji Juliannys. - Jego twarz była tak spuchnięta, jego stopy były czerwone i bardzo spuchnięte, całe jego ciało było popękane, jego ręce były popękane - potrzebował pomocy medycznej - opisywała kobieta.

Zdaniem policji noworodek miał przebywać poza domem dwa dni - od piątku wieczorem do niedzieli wieczorem, kiedy rodzina wróciła do domu z wyjazdu.

Porzucone dziecko widziała także Marylin White, sąsiadka rodziny Aviles. - Patrzyłam w oczy dziecka, a jedyne, co można było zobaczyć, to te spuchnięte od płaczu. To było tak druzgocące. Serce pękło mi na kawałki - powiedziała White cytowania przez CBS Boston.

Noworodek został przewieziony do centrum medycznego, a policja rozpoczęła akcję poszukiwania matki. - Mam nadzieję, że mama otrzyma pomoc, wszyscy wiemy, że ona potrzebuje pomocy - powiedziała Juliannys Aviles.