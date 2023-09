Masowo opuszczają region. W tle billboard "sił pokojowych" Rosji

Mieszkańcy Górskiego Karabachu wciąż nie mogą żyć w spokoju. W poniedziałek doszło do wybuchu na stacji benzynowej w stolicy spornego regionu Stepanakert. W tym samym czasie tysiące etnicznych Ormian wyjeżdża do Armenii. Na drogach tworzą się ogromne korki. Użytkownicy mediów społecznościowych wskazują na billboard, który pojawił się przy jednej z takich zatłoczonych dróg. Widnieje na nim Władimir Putin, a baner został postawiony przez rosyjskie siły pokojowe, stacjonujące na tym obszarze. "Rosja przynosi tyle 'pokoju', co huragan" - napisał jeden z korespondentów.