Według "Sterna" wypadki w fabryce Tesli w Grünheide w Brandenburgii miały się zdarzać niemal codziennie. W pierwszym roku po jej otwarciu karetka lub helikopter były wzywane do zakładu 247 razy , podaje tygodnik powołując się na służby ratownicze. W przeliczeniu na liczbę zatrudnionych oznacza to według tygodnika trzy razy więcej wypadków niż na przykład w fabryce Audi w Ingolstadt.

Brandenburska fabryka koncernu Tesla zatrudnia dziś według jego własnych informacji ponad 10 tysięcy pracowników , ale w przyszłości ich liczba może wzrosnąć do 22,5 tysiąca. Koncern chce bowiem podwoić moce produkcyjne zakładu do miliona samochodów .

Niemcy. Incydenty środowiskowe w Tesli

Jak z kolei informuje niemiecka agencja prasowa DPA, koncern Tesla zgłosił też do tej pory 26 incydentów środowiskowych w swojej fabryce. Wynika to z informacji brandenburskiego urzędu do spraw środowiska, o których donosi "Stern" i do których również DPA ma dostęp. Obejmują one wycieki farb i oleju napędowego oraz pożary. Według urzędu incydenty są zakłóceniami w pracy, a nie awariami w rozumieniu rozporządzenia o awariach. Część zakładu znajduje się na obszarze ochrony wód. Tesla odrzuca związane z tym obawy.