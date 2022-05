Liczba krajów związkowych, w których odnotowano tę rzadką chorobę wirusową, pozostała niezmieniona i wynosi sześć (Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia i Saksonia-Anhalt).

RKI nie opublikował bardziej szczegółowych informacji na temat zgłoszonych zakażeń i pacjentów. Większość z nich prawdopodobnie nie jest poważnie chora - pisze portal RND.

Małpia ospa w Europie. Jakie są objawy?

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy - według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach. Śmiertelność wynikająca z zakażenia wirusem wynosi około 1 proc.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania na małpią ospę w 2022 roku poza Afryką wykryto w Wielkiej Brytanii - 6 maja u osoby, która wróciła z podróży do Nigerii. Po ośmiu dniach zidentyfikowano dwa kolejne przypadki w tym kraju, obie osoby mieszkały w tym samym gospodarstwie domowym, ale nie podróżowały do Afryki i nie miały kontaktu z osobą zdiagnozowaną 6 maja.



Jak dotąd zakażenia odnotowano w 24 krajach na 5 kontynentach. Najwięcej w krajach europejskich: Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Eksperci uspokajają, że większość chorych nie wymaga żadnego leczenia, jednak nie potrafią wyjaśnić rozprzestrzeniania się wirusa poza Afryką.