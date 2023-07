Malaria u sąsiada Polski. "Komar przyleciał samolotem"

Na lotnisku we Frankfurcie wykryto przypadek zakażenia malarią. Zarażona osoba to pracownica portu lotniczego. Departament Zdrowia stwierdził, że chorobę wywołał komar, który przyleciał do Niemiec w samolocie. Okazuje się, że zeszłego lata również doszło do zakażenia malarią na największym lotnisku w kraju.