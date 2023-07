Komary, które poddano specjalnej edycji genów, są odporne na groźnego pasożyta wywołującego malarię, co może oznaczać, że owady nie będą zakażać tą śmiertelną chorobą także ludzi - wynika z najnowszych danych czasopisma "PNAS". Zmodyfikowane geny dziedziczyć ma także potomstwo komarów, co mogłoby doprowadzić do ograniczenia zasięgu choroby, a finalnie pomogłoby ją nawet wyeliminować. Na malarię rocznie umierają setki tysięcy ludzi, a na zakażenie i zgon szczególnie narażone są małe dzieci.