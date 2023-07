Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek w mieście Oupeye w północno-wschodniej Walonii. Jak informuje portal AD, niewielka lodówka płynęła kanałem z Antwerpii do Liege. Zauważył ją przechodzień, któremu udało się przeciągnąć sprzęt na brzeg. Ze względu na nietypowy zapach wydobywający się z lodówki, mężczyzna powiadomił służby.