Makabryczna zbrodnia w USA. Wybiegła z domu z nożem w głowie

Makabryczne sceny rozegrały się w poniedziałek 24 kwietnia w Brownsburg w stanie Indiana w USA. 31-letni Kyle Braun zaatakował swoją 59-letnią matkę w kuchni jej domu. Motyw napaści nie jest znany. Policja nie wskazała także, czy 31-latek na stałe zamieszkiwał z matką, czy tego dnia pojawił się w jej domu.

Uciekła z nożem wystającym z głowy

Kobieta została dotkliwie pobita i wielokrotnie zaatakowana kuchennym nożem. Zdołała jednak wybiec z budynku i zaalarmować sąsiadów. Ci podbiegli do niej, wezwali służby i zaopiekowali się ranną, dopóki na miejscu nie pojawili się medycy i policja.

Kiedy policja przyjechała na miejsce, z głowy kobiety... wystawał nóż kuchenny - czytamy w dramatycznej relacji służb. Szczegóły opisuje serwis "The Kansas City Star".

Kobieta, mimo ciężkich obrażeń, była przytomna. Zdołała powiedzieć władzom, kto ją zaatakował. 31-latka nie było już jednak na terenie posesji, zaczął uciekać przed policją. Funkcjonariusze zatrzymali go jednak krótko po ataku.

59-latka w ciężkim stanie

- To cud, że 59-latka była w stanie zachować przytomność na tyle, by wskazać napastnika - przekazała policja. Kobieta trafiła do szpitala, jej stan jest jednak określany jako bardzo ciężki.

31-latek trafił do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Media odnotowują, że napastnik stawiał również opór podczas samego zatrzymania, za co również grozi mu odpowiedzialność karna.