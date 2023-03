Macron o reformie emerytalnej. "Nie cieszę się z tego, ale to konieczne"

- Ta reforma to nie luksus, to nie przyjemność, to konieczność - powiedział Macron o przyjętych zmianach, podwyższających wiek emerytalny z 62 do 64 lat. W rozmowie z telewizją TF1 i France 2 pytał: - Myślicie, że chcę dokonać tej emerytalnej reformy? Nie. Ale nie ma stu sposobów na zrównoważenie budżetu. Ta reforma jest konieczna - podkreślał.

Prezydent Francji wyraził nadzieję, że nowe prawo wejdzie w życie pod koniec roku.

Macron: Ludzie mogą protestować

Macron dodał też, że ludzie mają prawo do demonstracji przeciwko reformie, z którą się nie zgadzają, ale jednocześnie zdecydowanie skrytykował agresywne zachowania protestujących. - Szanuje prawo do pokojowych protestów, ale zdecydowanie potępiam przemoc - mówił.

Przypomniał, że każdej reformie emerytalnej towarzyszyły protesty.

Jak zauważa Reuters, zanim rząd przegłosował ustawę o wieku emerytalnym jej przeciwnicy zbierali się na ogromnych, pokojowych wiecach organizowanych przez związki zawodowe. "Jednak od czasu decyzji rządu dotyczącej pominięcia głosowania w parlamencie w zeszłym tygodniu tłumy spontanicznie ruszyły po ulicach Paryża" - czytamy. W nocy podpalano kosze na śmieci i barykady, dochodziło także do starć z policją.