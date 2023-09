Łukaszenka karze emigrantów. Białoruś nie wyda paszportów

Od czwartku placówki dyplomatyczne w Białorusi nie mogą wydawać paszportów i innych tego typu dokumentów poza granicami kraju. Oznacza to, że będzie można je otrzymać wyłącznie na terytorium państwa rządzonego przez Alaksandra Łukaszenkę. Tamtejsza opozycja i niezależne media wskazują na zagrożenie i twierdzą, że nowe przepisy mają być karą dla "nielojalnych". Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zaapelowała do rodaków, by nie ryzykowali powrotu do kraju, jeśli "grozi im prześladowanie".