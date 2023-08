"Ludzie, obudźcie się". Niemiecki polityk bije na alarm

Były minister spraw wewnętrznych Niemiec Gerhart Baum ostrzega przed prawicowo-populistyczną partią Alternatywa dla Niemiec (AfD). Jego zdaniem, zyskujące co raz szersze poparcie ugrupowanie jest największym zagrożeniem dla demokracji w tym kraju. Baum zaapelował również do rządzących, by nie lekceważyli AfD.