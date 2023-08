Jak podał w sobotę kanał informacyjny n-tv, tuż przed aneksją Krymu ówczesny rząd federalny chciał eksportować do Rosji produkty zbrojeniowe , w tym również broń. Przy tym nalegał na firmy zbrojeniowe takie, jak Rheinmetall.

Armin Papperger podkreślił w wywiadzie dla "FamS", że wielokrotnie dopytywał się, ale " zawsze mówiono nam, że powinniśmy to zrobić ". Zawieszenie dostaw nastąpiło dopiero w związku z kryzysem na Krymie.

Ówczesny minister gospodarki Sigmar Gabriel dzwonił i zażądał zatrzymania dostaw do planowanego ośrodka szkoleniowego dla walki. " Tak zrobiliśmy. Dostawa została zatrzymana, nic nie zostało dostarczone " - cytuje ntv Armina Pappergera.

Planowane dostawy z innych krajów

Jednak, jak podaje ntv, po inwazji na Ukrainę do czerwca 2022 roku, spółka córka Rheinmetall, MS Motorservice, sprzedawała Rosji silniki . Za to postępowanie firmę spotkała ogromna krytyka, jednak Armin Papperger je broni.

"Były to części samochodowe z naszego cywilnego sektora: tłoki, filtry powietrza i podobne rzeczy " - cytuje ntv szefa Rheinmetall.

Jak podkreślił: "Były to tak małe kwoty, że początkowo nawet o tym nie wiedziałem. Natychmiast to zatrzymaliśmy". Zaznaczył jednocześnie, że nie może jednak wykluczyć, że części mogły trafić do Rosji także za pośrednictwem innych podmiotów.