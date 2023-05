Lawiny błota i kamieni. Gwałtowne powodzie we Włoszech. Są ofiary

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

Dwie osoby zginęły, a kilkaset ewakuowano w wyniku powodzi we włoskim regionie Emilia-Romania. Kataklizm spowodowały bezprecedensowe gwałtowne ulewy, które trwały tam dwie doby. Z brzegów wystąpiły rzeki i strumienie, a ze wzgórz i gór zeszły lawiny błota i kamieni. - Ze względów bezpieczeństwa odwołali nam pociąg. By dotrzeć do Werony, chcieliśmy wypożyczyć auto. Niemal wszystkie były zajęte - opowiada Interii Polka mieszkająca we Włoszech.

Zdjęcie Skutki powodzi we Włoszech / Vigili del Fuoco / Reuters / Agencja FORUM