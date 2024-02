Pierwsze oświadczenie króla po diagnozie. Karol III o "promowaniu zrozumienia"

Wielka Brytania: Król Karol III widziany przed kościołem

Po opublikowaniu pierwszego oświadczenia, świat obiegła także informacja, że król Karol III był widziany po raz pierwszy od przyjechania we wtorek do królewskiej rezydencji w Sandringham. 75-letni przywódca udał się w niedzielę do kościoła wraz ze swoją żoną Kamillą.