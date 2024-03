Dramatyczne dane z Haiti. Stanowcze słowa przedstawiciela ONZ

W ostatnich tygodniach nasiliły się wojny gangów, a ciężko uzbrojeni bojownicy rozpoczęli serię nalotów na komisariaty policji czy międzynarodowe lotnisko . Jak przypomina agencja Reuters, premier kraju Ariel Henry w związku z zaogniającą się sytuacją i pod naciskami ze strony władz gangów podał się do dymisji 11 marca.

Raport przedstawił zatrważające dane. Od początku bieżącego roku do 22 marca przeprowadzono setki ataków, w których zginęły 1554 osoby . W tym okresie rannych zostało 826 osób. W całym ubiegłym roku zarejestrowano 4451 zabójstw dokonanych w wyniku konfliktów między gangami, a 1668 osób zostało rannych.

Sytuacja na Haiti. Ataki na ulicach i w domach

Do tragedii dochodzi na ulicach, ale także prywatnych posesjach . Część osób podobno zostało zgładzonych we własnych domach, gdy padło na nich przypuszczenie, że pracują z policją lub wrogim ugrupowaniem.

Członkowie gangów nie litują się nawet nad dziećmi. Część z nieletnich jest werbowana do ich grup, gdzie muszą pracować przy rabunkach, porwaniach oraz szpiegować.

"Niedawna eskalacja przemocy nasiliła przypadki łamania praw człowieka" - stwierdzono we wnioskach z raportu. Jednocześnie wezwano do wsparcia obywateli Haiti i zaapelowano o rozmieszczenie na miejscu międzynarodowych sił bezpieczeństwa wspieranych przez ONZ .

We wnioskach podano, że problemem może być również niesprawdzany transport. Dodano, że kontrola ładunków przywożonych do państwa powinna być bardziej staranna. Wskazano, że mimo embarga, wiele sztuk broni może być przemycane w zagranicznych transportach. "To szokujące, że pomimo strasznej sytuacji na miejscu broń wciąż napływa" - skwitował Turk.