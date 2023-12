Kościół zmienia zasady pochówku. Watykan przekazał wytyczne

Niewielka część skremowanych prochów zmarłej osoby może być przechowywana w miejscu, które było jej bliskie, a nie w kościele czy na cmentarzu - przekazał we wtorek Watykan. Oznacza to zmianę podejścia Stolicy Apostolskiej w kwestii pochówku. Do tej pory Watykan utrzymywał, że prochy muszą być przechowywane w "miejscach świętych".