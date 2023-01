Według komunikatu prasowego belgijskiej prokuratury, Pier Antonio Panzeri przekaże śledczym kluczowe dla toczącego się śledztwa szczegóły.

Były włoski lewicowy europoseł poda m.in. informacje na temat ustaleń finansowych, zaangażowanych krajach, beneficjentach i zaangażowanych osobach. Panzeri zgodził się również ujawnić, kogo sam przekupywał.

Katargate. Penzeri otrzyma mniejszy wyrok za współpracę z prokuraturą

W zamian za współpracę Panzeri otrzyma mniejszy wyrok, w tym karę więzienia, grzywnę i konfiskatę mienia, które nabył w nielegalny sposób, a którego wartość jest szacowana na 1 mln euro.

To dopiero drugi przypadek w historii, w którym Belgia skorzystała z tzw. statusu skruszonego świadka od czasu utworzenia tej instytucji w 2018 r. Chodzi o osobę, która przekazuje ważne informacje o sprawcach lub współsprawcach przestępstwa w zamian za mniejszy wyrok.

W grudniu Panzeriemu postawiono zarzuty udziału w organizacji przestępczej, prania pieniędzy i korupcji. We wtorek rano Panzeri wycofał apelację od decyzji o tymczasowym aresztowaniu go w związku ze śledztwem w sprawie afery korupcyjnej w PE, którego tłem jest lobbing na rzecz Kataru i Maroka.

Afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim

Przypomnijmy, że afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim wybuchła w grudniu 2022 r. wraz z aresztowaniem byłej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, greckiej socjalistki Evy Kaili, która jest podejrzewana o branie ogromnych łapówek od Kataru.

Jej adwokat Michalis Dimitrakopoulus poinformował, że obrona złożyła wniosek o to, by zeznawała z wolnej stopy, z użyciem nadzoru elektronicznego, jednak prokuratura się do niego nie przychyliła. Eva Kaili pozostanie w areszcie tymczasowym w Belgii co najmniej do 22 stycznia 2023 r.

Śledztwo w tej sprawie trwa także w Grecji, gdzie Kaili również grozi więzienie. Jeśli była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego zostanie uznana za winną w Grecji, wyrok wydany przez krajowy organ sądowy może być surowszy niż ten w Belgii, gdzie kary za tego typu przestępstwa są łagodniejsze - od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. W ojczystym kraju grozi jej 15 lat więzienia.