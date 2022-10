8 września w wieku 96 lat zmarła królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Elżbieta II. Jej najstarszy syn, Karol, został królem automatycznie w chwili śmierci monarchini, natomiast formalnie ogłoszono to kilka dni później przez Radę Akcesyjną.

Wielka Brytania. Koronacja Karola III. Nieoficjalna data

73-letni król Karol III jest najstarszym monarchą, jaki kiedykolwiek wstępował na brytyjski bądź angielski tron. Żaden z jego poprzedników nie pełnił też funkcji następcy tronu tak długo. W przypadku nowego króla było to 70 lat.

Prawie miesiąc po śmierci królowej agencja Bloomerg podała prawdopodobną datę koronacji Karola III, powołując się na informatorów wśród brytyjskich urzędników.

Ceremonia miałaby się odbyć w sobotę, 3 czerwca w 2023 roku w Opactwie Westminsterskim. Pałac Buckingham na razie nie komentuje sprawy. Długi okres pomiędzy objęciem tronu a koronacją nie jest żadnym ewenementem - Elżbieta II objęła tron w lutym 1952 roku, a koronowana została dopiero w czerwcu następnego roku.

Karol zostanie ukoronowany wraz ze swoją żoną, królową- małżonką Camillą. Ceremonia ma być skromniejsza niż wcześniejsze koronacje władców Wielkiej Brytanii.

Sama ceremonia koronacyjna jest bogata w tradycję. Król siedzi na tronie znanym jako Krzesło Edwarda, trzymając berło i laskę suwerena - reprezentujące jego konstytucyjną kontrolę nad narodem - oraz kulę suwerena - reprezentującą świat chrześcijański. Po namaszczeniu olejem, pobłogosławieniu i konsekracji przez starsze duchowieństwo, Karol będzie miał na głowie nałożoną koronę wykonaną dla Karola II w 1661 roku.

Król Karol III. Życiorys

Karol Filip Artur Jerzy urodził się 14 listopada 1948 r., rok po ślubie swoich rodziców, księżniczki Elżbiety i księcia Filipa. W związku z przedwczesną śmiercią swojego dziadka, Jerzego VI, jego matka została w 1952 r. królową, a Karol - w wieku zaledwie trzech lat - następcą tronu.

W przeciwieństwie do poprzednich następców tronu, którzy byli uczeni przez prywatnych korepetytorów, królowa i książę Filip zdecydowali, że ich najstarszy syn powinien pójść do szkoły. Został wysłany do szkoły z internatem Gordonstoun w Moray w Szkocji.

Wbrew królewskiej tradycji Karol po maturze nie wstąpił do sił zbrojnych, lecz poszedł od razu na uniwersytet. W Cambridge początkowo studiował archeologię i antropologię, ale następnie przeniósł się na historię.

W 1969 r. formalnie otrzymał tytuł księcia Walii, pod którym był znany przez większość życia. Przy tej okazji przeniósł się na semestr na uniwersytet w Aberystwyth, gdzie nauczył się mówić po walijsku. W 1970 r. stał się pierwszym następcą tronu, który zdobył dyplom uniwersytecki. Dopiero później wstąpił do wojska.

Swoją pierwszą żonę, lady Dianę Spencer Karol po raz pierwszy spotkał w 1977 r. Para pobrała się podczas wystawnej ceremonii w Opactwie Westminsterskim 29 lipca 1981 roku, którą oglądało około 750 milionów ludzi na całym świecie. Ich pierwszy syn William przyszedł na świat w czerwcu 1982 roku, drugi - Harry, urodził się we wrześniu 1984 roku. Karol był pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który był obecny przy narodzinach swoich dzieci.

Para rozwiodła się w sierpniu 1996 roku. Rok później Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu wraz ze swoim partnerem Dodim Fayedem i kierowcą Henri Paulem.

Karol i Camilla - która rozwiodła się z Andrew Parkerem Bowlesem - zostali sfotografowani jako para po raz pierwszy w styczniu 1999 roku, co stało się sygnałem, że ich długo trwający romans stał się "oficjalny". Zaręczyli się w lutym 2005 roku, a następnie wzięli ślub. Na kilka miesięcy przed śmiercią Elżbieta II postanowiła, że po przejęciu tronu przez Karola jego żona, dotychczas nosząca tytuł księżnej Kornwalii, będzie królową-małżonką.