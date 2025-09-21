W związku ze spadającą liczbą migrantów, którzy docierają do strefy Schengen, nasuwa się pytanie, kiedy będzie można ograniczyć kontrole graniczne - powiedział Knut Abraham w sobotę w wywiadzie dla agencji dpa. Stałe kontrole na granicy z Polską nie mogą stać się "stanem permanentnym".

Poseł CDU sprawuje w rządzie kanclerza Friedricha Merza funkcję koordynatora do spraw współpracy społeczeństw obywatelskich i współpracy przygranicznej z Polską.

Czy strona polska przedłuży kontrole?

Agencja przypomniała, że służby niemieckie kontrolują granicę z Polską od października 2023 roku. Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt po objęciu stanowiska w maju nakazał zaostrzenie kontroli i zawracanie z granicy także osób zgłaszających zamiar ubiegania się w Niemczech o azyl. W odpowiedzi Polska wprowadziła własne kontrole - początkowo do 5 sierpnia, a następnie przedłużone do 4 października.

- Spodziewam się, że (strona polska) przedłuży kontrole, ponieważ są one bezpośrednio związane z kontrolami niemieckimi - powiedział Knut Abraham. Strona niemiecka przedłużyła kontrole swoich granic do marca 2026 roku.

W centrum uwagi niemieckiej policji znajduje się autostrada A12 w okolicy Frankfurtu nad Odrą (po polskiej stronie znajdują się Słubice - DW). Kontrole prowadzą do długich zatorów przed przejściem granicznym.

Sytuacja na A12 trudna do zniesienia

Zdaniem Abrahama konieczne jest szybkie pragmatyczne polepszenie sytuacji, ponieważ na autostradzie A12 ciągle dochodzi do sytuacji "trudnych do zniesienia". Koordynator powiedział, że liczy na znalezienie rozwiązania w ciągu najbliższych tygodni. Administrator autostrad (Federalne Towarzystwo Autostrad) zapowiedziało podjęcie w czwartym kwartale tego roku środków zaradczych, w tym zmianę podziału pasów ruchu.

Agencja dpa zaznaczyła, że na obszarze Schengen kontrole graniczne "właściwie nie są przewidziane". Pomimo tego, na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią kontrole wyrywkowe prowadzone są od października 2023 roku. Od 16 września 2024 roku kontrole obejmują także granice z Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią i Danią. Najdłużej, bo od jesieni 2015 roku kontrolowana jest niemiecka granica z Austrią.

Jacek Lepiarz, polska redakcja Deutsche Welle

Miller w ''Prezydentach i premierach'' o rosyjskich prowokacjach: Mogą przekroczyć granicę, po której robi się już naprawdę niebezpieczne Polsat News Polsat News