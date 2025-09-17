Projekt rozporządzenia przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Wskazano w nim potrzebę przedłużenia o pół roku, trwających obecnie ograniczeń na przejściach granicznych z Litwą i Niemcami. Te miałyby obowiązywać do 4 kwietnia 2026 roku.

19 września projekt ma trafić do uzgodnień międzyresortowych.

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą

Tymczasowe kontrole przywrócone zostały 7 lipca. Według obecnie obowiązującego rozporządzenia mają one trwać do 4 października.

Decyzja MSWiA podjęta została w związku z niekontrolowanym przepływem migrantów. Od tej pory na przejściach granicznych działania prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy wspierani są przez policjantów i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na okres do sześciu miesięcy w przypadku możliwego do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

