Kontrofensywa Ukrainy "niedługo, na wszystkich frontach". Podano termin

Ukraińska armia może na przełomie czerwca i lipca przystąpić do kontrofensywy na wszystkich frontach wojny z Rosją - powiedział we wtorek w telewizji Rostisław Smirnow, doradca ministra spraw wewnętrznych - podała agencja Ukrinform. "Musimy zrozumieć, że w niedalekiej przyszłości przejdziemy do kontrataku na wszystkich frontach"- wyjaśnił.

Zdjęcie Ukraińska samobieżna haubica w drodze na pozycje niedaleko Charkowa / SERGEY BOBOK/AFP/East News / East News