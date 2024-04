Moduły wyrzutni HOMAR-K trafią do Polski. Podpisano umowę

Wojsko Polskie tłumaczy, że system HOMAR-K opiera się na południowokoreańskich wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych (K-MLRS), które są dostosowane do potrzeb Sił Zbrojnych RP, "zdolnych do wystrzeliwania kilku typów kierowanych pocisków rakietowych ".

Zasilenie polskiej armii. Południowokoreański sprzęt w naszym kraju

Rok później, bo 15 października, transportem morskim do Polski trafiło 11 modułów południowokoreańskiej wyrzutni systemu HOMAR-K, gotowych do integracji z polskimi podzespołami i ZZKO TOPAZ. Z początkiem listopada 2023 roku do naszego kraju trafiły kolejne cztery moduły.