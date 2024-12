Do wypadku doszło w środowe popołudnie po godz. 16 czasu moskiewskiego. W obwodzie murmańskim (przy granicy Rosji z Finlandią) wykoleiły się cztery wagony umieszczone na końcu długiego składu. Był to efekt zderzenia się składu towarowego z pociągiem pasażerskim.

Rosja. Katastrofa pociągu, są poszkodowani

Ofiara śmiertelna to kobieta, która zmarła w karetce podczas transportu do szpitala. 11 pasażerów jest rannych, ale bilans nie jest ostateczny. Pięć osób ma ciężkie obrażenia, stan pozostałych sześciorga jest stabilny. Poszkodowanych przewieziono do szpitala w mieście Kandałaksza.