Katastrofa kolejowa w Pakistanie. Co najmniej 15 osób nie żyje, wielu rannych

Co najmniej 15 osób zginęło w katastrofie kolejowej, do której doszło w środkowym Pakistanie w niedzielę. Pociąg jechał z Karaczi do Islamabadu. Wykoleiło się około 10 wagonów. Na ten moment wiadomo o 50 osobach rannych. Trwa akcja ratunkowa.