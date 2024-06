Katastrofa kolejowa w Czechach. Nie żyją cztery osoby

Zginęły cztery osoby, a co najmniej 26 jest rannych. Czeskie media zwracają uwagę, że połączenie, które obsługiwał ten pociąg, biegnie od czeskiej Pragi do Koszyc na Słowacji i dalej do ukraińskiej stacji Czop tuż przy granicy. Jest więc wykorzystywane głównie przez wojennych uchodźców jadących do rodzin w kraju.

