Prezydent USA zamieścił na Twitterze zaskakujący film. Na nagraniu zobaczyć można Joe Bidena siedzącego przy stole z kubkiem kawy. Przywódca Stanów Zjednoczonych bierze łyk napoju i mówi: "lubię, kiedy moja kawa jest ciemna" (ang. "I like my coffee dark").

Joe Biden prezentuje nietypowy kubek. "Pijący herbatę mile widziani"

Cała akcja to zachęta do wpłacania pieniędzy na komitet Joe Bidena w kampanii prezydenckiej.

"Mroczny Brandon". Prezydent USA nawiązał do popularnej serii memów

To nawiązanie do serii memów, ukazujących rzekomo " ostrzejszą i mroczniejszą wersję Joe Bidena ". Na prześmiewczych grafikach Joe Biden strzelający z oczu laserami nazywany jest właśnie "mrocznym Brandonem".

" Powtórz co powiedziałeś, mistrzu, żebyśmy wszyscy usłyszeli " - zwraca się na memie do gubernatora Florydy Rona de Santisa "mroczny Brandon". "Zawodzę jako przywódca Florydy, potrzebujemy ratunku socjalistów, żeby naprawili moje błędy" - "odpowiada" na prześmiewczej grafice de Santis.

Joe Biden jako "Brandon". To nawiązanie do głośnego wywiadu

Użyte w memie imię to z kolei nawiązanie do popularnej frazy "Dawaj, Brandon!" (ang. "Let's go, Brandon!"), używanej by okazać dezaprobatę dla działań urzędującego prezydenta. Określenie wzięło się telewizyjnej transmisji wyścigów NASCAR na antenie NBC.