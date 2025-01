Jedna z ostatnich decyzji Joe Bidena. Dotyczy więźniów z Guantanamo

Administracja Joe Bidena zwolniła 11 jemeńskich więźniów z Guantanamo. Osadzeni, którzy przez ponad 20 lat przebywali w więzieniu bez postawionych im zarzutów, zostali przetransportowani do Omanu. Stany Zjednoczone dążą do tego, aby otwarte po atakach z 11 września 2001 roku więzienie, zostało ostatecznie zamknięte. Ruch Bidena to jedna z jego ostatnich decyzji jako prezydenta.