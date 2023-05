Jaskrawozielona woda w Wenecji. Ustalono przyczynę

Znaleziono wytłumaczenie dla jaskrawozielonej wody, która w niedzielę wypełniła kanał w Walencji. Tajemnicza plama to, jak twierdzą władze ochrony środowiska, substancja chemiczna powszechnie stosowana w konstrukcjach podwodnych. Substancja ma służyć w identyfikacji wycieków.

Fluoresceina, bo to właśnie ona dostała się do wody w Canal Grande, jest nietoksyczna - wynika z analizy pobranych próbek. Wciąż jednak nie wiadomo, w jaki sposób dostała się ona do kanału. Regionalna Agencja Ochrony Środowiska w Wenecji twierdzi jednak, że ze względu na ilość substancji w wodzie, jest mało prawdopodobne, aby doszło do wypadku - podaje portal stacji CNN.

Szef władz regionu Wenecja Euganejska Luca Zaia podał w poniedziałek na Twitterze, że nie ma zagrożenia. "Niestety, Wenecja stała się sceną dla działań znacznie przekraczających granice: potrzebne są odpowiednie i zdecydowane reakcje" - dodał.