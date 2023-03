"Jak Romeo i Julia". Pobrali się 60 lat po tym, jak rodzice zabronili im tego zrobić

"Jak Romeo i Julia" - pisze brytyjski "Mirror". Rzeczywiście, historia miłości Lena Allbrightona i Jeanette Steer jest wyjątkowa. Na szczęście zakończyła się o wiele lepiej niż u bohaterów Szekspira.

Rodzice zakazali ślubu

Rok 1963. 19-letni Len prosi o rękę o rok młodszą Jeanette. 18-latka przyjmuje oświadczyny i nastolatkowie planują swój ślub i dalsze życie. Postanawiają opuścić Wielką Brytanię i wyemigrować do Australii.

Jako pierwszy w podróż wyruszył Len, który przygotował parze miejsce do dalszego życia i czekał aż jego narzeczona do niego dołączy. Kiedy jednak rodzice dziewczyny dowiedzieli się, co planuje ich córka, zakazali ślubu.