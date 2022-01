Izrael: Tragedia na placu zabaw. Czterolatek zginął od kuli

W miejscowości Bir al-Maksur niedaleko Nazaretu doszło do tragicznego zdarzenia. Czteroletni chłopiec został postrzelony w czasie zabawy na placu zabaw, na oczach swojej matki. Dziecko zmarło w szpitalu. Zatrzymano czterech podejrzanych, jednak ci nie przyznają się do winy. Statystyki wskazują, że w Izraelu rośnie przestępczość, co jest spowodowane łatwym dostępem do broni.