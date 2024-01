Iran po raz pierwszy wystrzelił jednocześnie trzy satelity za pomocą rakiety nośnej Simorgh (Phoenix) opracowanej przez ministerstwo obrony - podały w niedzielę państwowe media. To kolejne satelity wystrzelone przez Teheran w tym miesiącu. Działania spotkały się z krytyką ze strony Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, według których prowadzą one do rozwoju irańskiego programu rakiet balistycznych dalekiego zasięgu.