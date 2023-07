Pomidorowy kryzys uderza we wszystkich

Chociaż z reguły w lipcu ceny pomidorów są bardzo wysokie, to według konsumentów cytowanych przez dziennik "Guardian", nigdy wcześniej nie było tak drogo. Na pomidory nie mogą sobie pozwolić nie tylko gorzej sytuowani.

W lokalach sieci fast-foodów marki McDonald’s na północy, wschodzie i południu Indii pojawiły się obwieszczenia, że z powodu niedostępności pomidory znikają z menu i nie będą składnikiem dań.

Tę informację potwierdził "Guardianowi" rzecznik McDonald’s w Indiach. Według niego warzywa trzeba było tymczasowo wycofać z niektórych lokali, ponieważ "nie ma odpowiedniej ilości [pomidorów] spełniającej nasze wymagania jakościowe".

Obecne bardzo wysokie ceny pomidorów i ich niewielka podaż nie cieszą jednak drobnych rolników, którzy jeszcze niedawno musieli pozbywać się plonów, ponieważ uprawy były dla nich całkowicie nieopłacalne.

Ze skrajności w skrajność

"Guardian" opisuje historię Arvinda Malika, 34-letniego hodowcy pomidorów z wioski Kheri Dabdalan w stanie Hariana. Zaledwie kilka miesięcy temu musiał on pozbyć się swojej produkcji, ponieważ cena pomidorów wynosiła zaledwie 1,5 rupii za kilogram. Nie pokrywało to nawet kosztów działalności i bardziej opłacało mu się wyrzucić warzywa. W dodatku jego zbiory zaatakował grzyb, co wymagało przeprowadzenia drogich oprysków.

Jak powiedział rolnik, to jeden z najgorszych sezonów, jeśli chodzi o zbiory. O ile co roku sprzedawał 30 ton pomidorów, to w tym roku udało mu się zebrać z pól tylko połowę tej kwoty i popadł w długi.

Dlaczego brakuje pomidorów?

Niedobór warzyw w Indiach powszechnie wiąże się z bardzo zmienną w tym roku pogodą. Uprawy zostały przetrzebione przez nadspodziewanie obfite opady deszczu w minionych miesiącach, które nie tylko uszkodziły rośliny, ale też wspomogły rozwój grzybów, które dokonały dalszych szkód w uprawach.

Drugim czynnikiem osłabiającym zbiory były długotrwałe fale upałów , które poczyniły dalsze szkody.

Rząd wkracza do akcji

Próbując powstrzymać wzrost cen indyjski rząd nakazał swoim agencjom niezwłoczne przeprowadzenie skupów interwencyjnych w stanach Andhra Pradesh, Karnataka i Maharashtra. Zrobi to po to, by następnie sprzedawać warzywa po "dyskontowych cenach" tam, gdzie obecnie są one najdroższe, między innymi w Delhi.

Według handlarzy, na opinię których powołuje się "Guardian", normalizacja cen oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pomidorów na rynku może potrwać nawet do trzech miesięcy.

