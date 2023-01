Import gazu do Niemiec. Scholz: Irak byłby mile widzianym partnerem do współpracy

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Olaf Scholz opowiedział się za importem gazu z Iraku. Jak przekazał w piątek na konferencji prasowej w Berlinie: - Irak byłby dla nas bardzo mile widzianym partnerem do współpracy w zakresie importu gazu i ropy do Niemiec. Kanclerz Niemiec, cytowany przez agencję dpa, stwierdził też, że "import gazu mógłby być również kierowany do innych krajów europejskich przez Niemcy".

Zdjęcie Premier Iraku Mohammed Szia al-Sudani i kanclerz Niemiec Olaf Scholz / PAP/EPA/FILIP SINGER / PAP