Horror w samolocie pełnym ludzi. Pożar powerbanku, ogień między fotelami

Pożar wybuchł w samolocie w momencie, gdy pasażerowie czekali w fotelach na start, który miał nastąpić o godz. 19:35 lokalnego czasu. Nagle w kabinie pojawiły się płomienie, a następnie dym. Ludzie zaczęli w panice odsuwać się w stronę dalszych rzędów foteli.

Pasażerowie czekali na start, gdy wybuchł pożar

Do zdarzenia doszło, gdy maszyna Scoot Airlines przygotowywała się do lotu TR993 z Tajwanu do Singapuru.



Część pasażerów usiłowała coś zrobić, ale byli bezradni. Inni filmowali lub fotografowali zdarzenie.

Później zdjęcia przedstawiające incydent znalazły się na Twitterze.



Z wpisów wynika, że do zdarzenia doszło na międzynarodowym lotnisku Taoyuan na Tajwanie we wtorek wieczorem - podał brytyjski dziennik "The Sun".