Holandia: Ludzie zjeżdżali ze wzniesień, ponad 500 wypadków. Są nagrania

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Zima daje się we znaki również w Holandii. Z powodu gołoledzi w nocy z niedzieli na poniedziałek w Niderlandach doszło do przeszło 500 wypadków drogowych - informuje zarządzająca drogami agencja Rijkswaterstaat (RWS). 26-letnia kobieta zginęła na miejscu w wypadku, do którego doszło w Nijverdal na północy kraju.

Zdjęcie Na drogach i chodnikach gołoledź;, zdj. ilustracyjne; źródło: TT /